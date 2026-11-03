Палестинская комиссия по вопросам колонизации и противодействия стене сообщила, что израильские власти издали военный приказ о временном изъятии 26,473 дунама палестинской земли на оккупированном Западном берегу Палестины, к северо-западу от Рамаллы. Как сообщает Anadolu Agency, приказ датирован 28 октября.

Речь идет о земельных участках в Дейр-Низаме, Умм-Сафи и Атаре. В документе указано, что они переходят под контроль израильских военных для того, что Израиль определил как военные цели.

Маршрут Атерет—Неве-Цуф

По данным комиссии, земля предназначена для маршрута, названного экстренным коридором Атерет—Неве-Цуф. Он должен обеспечить сообщение между израильскими поселенческими объектами в этом районе.

Комиссия также заявила, что маршрут может усилить связи между поселениями и форпостами возле Атерета и Халамиша, также известного как Неве-Цуф. По ее оценке, это также может дополнительно ограничить доступ палестинских землевладельцев к соседним участкам.

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Срок действия приказа

Приказ будет действовать до конца 2028 года и предоставит израильским военным исключительное право владения маршрутом, обозначенным на приложенных к документу картах. Из 26,473 дунама 5,891 дунама, или около 22,3%, израильские власти классифицируют как государственную землю. Еще 20,582 дунама не имеют такого статуса.

Комиссия подчеркнула, что документ предусматривает временное изъятие и владение землей, а не формальную передачу права собственности. Она предупредила, что использование участков для поселенческой инфраструктуры вызывает обеспокоенность относительно расширения израильского контроля в этом районе.

ООН считает израильские поселения на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, незаконными по международному праву. В резолюции Совета Безопасности ООН 2334 указано, что поселения не имеют юридической силы, а Международный суд ООН в консультативном заключении в июле 2024 года назвал оккупацию палестинской территории незаконной и призвал эвакуировать поселения с Западного берега и из Восточного Иерусалима.

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