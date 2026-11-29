В Израиле кабинет безопасности вечером в воскресенье должен обсудить продвижение плана президента США Дональда Трампа по Газе, в частности развертывание Международных сил стабилизации в секторе. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на двух израильских чиновников.

Соглашение для развертывания сил

Высокопоставленные чиновники Совета мира призвали Израиль одобрить размещение многонациональных сил в Газе. На прошлой неделе посланник и советник Трампа Джаред Кушнер обсудил этот вопрос с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и призвал его согласовать вход сил в сектор. По данным издания, Нетаньяху пообещал продвигать этот вопрос.

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Чиновники Совета мира заявили, что Израиль еще не подписал соглашение о статусе сил, которое должно определить условия входа, параметры операций и полномочия Международных сил стабилизации в секторе Газа. Подписание документа является первоначальным шагом, необходимым для их развертывания в рамках плана Трампа.

Жилой квартал в Рафахе

Также кабинет безопасности, по информации Jerusalem Post, рассмотрит продвижение планов по строительству квартала, финансируемого Объединенными Арабскими Эмиратами. Его планируют построить в районе города Рафах на юге сектора Газа, который находится под контролем Израиля.

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