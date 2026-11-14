В городе Газа шестилетняя Маса Яссин может остаться без новой напечатанной на 3D-принтере маски для лечения ожогов, поскольку организация «Врачи без границ» (MSF) заявляет о невозможности ввезти необходимый пластик. Об этом сообщает The Japan Times со ссылкой на Reuters.

Девочка получила ожоги лица, головы и шеи после того, как в июле палатка ее семьи загорелась в результате взрыва расположенного неподалеку газового баллона для приготовления пищи. Прозрачная пластиковая маска помогает уменьшать отек и контролировать образование рубцов, однако Маса вскоре вырастет из имеющейся маски.

Запасы материалов исчерпаны

В клинике MSF в городе Газа, которая, по данным организации, является единственной в секторе, где могут изготавливать такие маски, специалисты пытаются адаптировать имеющуюся маску для ребенка. В то же время запасы пластиковых листов и филамента для 3D-печати уже исчерпаны, сообщил руководитель направления физиотерапии MSF France в Газе Мохаммед Аль-Катрави.

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По его словам, лечение от ожогов лица получают 70 пациентов, в том числе 50 детей, а 20 из них срочно нуждаются в масках. Без такого лечения рубцы могут затруднить речь, прием пищи и жидкости, зрение и движения лица.

Спор о персонале

MSF заявляет, что Израиль с конца февраля запретил международному персоналу организации работать в Газе и не разрешает ей импортировать какие-либо поставки. По данным организации, это произошло после ее отказа передать имена всех местных сотрудников в секторе. MSF объяснила решение отсутствием гарантий безопасности для персонала и отметила, что во время войны погибли сотни медицинских работников.

COGAT, израильский военный орган, отвечающий за координацию помощи Газе, подтвердил ограничения импорта для MSF из-за невыполнения требований, в том числе о предоставлении списков сотрудников. Там заявили, что эти данные нужны для предотвращения использования гуманитарной помощи террористическими организациями. COGAT также сообщил, что одобрил ввоз в Газу более 24 тысяч тонн медицинских товаров, а другие гуманитарные организации, выполнившие требования, работают без ограничений.

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