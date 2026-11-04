Израильские власти планируют выдать временные разрешения на выпас скота на 9 488 дунамах земли на оккупированном Западном берегу в Палестине. Об этом сообщила Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям, передает Anadolu Agency.

Участки в Сальфите и Дженине

По данным комиссии, два уведомления от 1 ноября предусматривают выдачу разрешений на выпас на 9 488 дунамах, или примерно 949 гектарах. Израиль классифицирует эти земли как государственные.

Речь идет об участках в Аль-Завии, Рафате и Дейр-Баллуте в губернаторстве Сальфит, а также в Аррабе, Кафр-Раи и Ябаде в губернаторстве Дженин.

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Заявление палестинской комиссии

Комиссия заявила, что использование статуса государственной земли для выдачи разрешений на выпас может расширить влияние незаконных израильских поселений на открытые территории между палестинскими деревнями. По ее мнению, последствия могут распространиться за пределы мест выпаса скота — на прилегающие пастбища и маршруты, которыми пользуются пастухи, усиливая давление на палестинских фермеров и скотоводческие общины.

По информации комиссии, в 2025 году израильские власти издали семь подобных военных распоряжений, охватывавших 16 733 дунама палестинской земли, которую Израиль классифицирует как государственную. За последние три года комиссия зафиксировала создание 211 незаконных поселенческих форпостов на оккупированном Западном берегу, большинство из которых, по ее данным, предназначены для выпаса скота.

Согласно официальным палестинским данным, на оккупированном Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, проживают около 750 тысяч израильских поселенцев в 194 незаконных поселениях и 400 форпостах.

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