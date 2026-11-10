Министерство обороны Израиля продвигает план укрепления восточной границы, в том числе в районе Иорданской долины. Центральным элементом инициативы должен стать новый барьер протяженностью около 500 километров вдоль границы с Иорданией, предварительная стоимость которого оценивается в 5,5 млрд израильских шекелей.

По данным Jerusalem Post, ссылающейся на Walla, план координирует Директорат восточного региона Минобороны под руководством бригадного генерала резерва Мордехая Бениты. Инициативу разработали с учетом уроков атак 7 октября, а местных жителей и общины рассматривают как составляющую национальной обороны.

Барьер и шоссе №90

Первые несколько десятков километров барьера уже построила Дирекция Минобороны по вопросам приграничной зоны под руководством генерал-майора Эрана Офира. По замыслу ведомства, сооружение должно предотвращать проникновение террористов и контрабанду оружия и наркотиков. Одновременно продолжаются инженерные работы, в том числе расчистка старых минных полей для расширения барьера и подготовки территорий для инфраструктуры.

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Чиновники также изучают возможность перенести маршрут барьера на восток, ближе к реке Иордан. Этот вариант оценивают примерно в 2 млрд шекелей; он может позволить расширить шоссе №90 и развивать сельскохозяйственные земли и инфраструктуру. Министерство транспорта уже выделило 35 млн шекелей на планирование преобразования шоссе №90 в многополосную магистраль.

Гражданские проекты

Параллельно Минобороны продвигает около 40 поселенческих объектов и пунктов гражданского присутствия в восточном регионе. Среди них — довоенные подготовительные академии, программы года национальной службы и молодежные лидерские группы. План также предусматривает создание новых общин, в том числе сельскохозяйственного мошава Батрон в Иорданской долине, а также восстановление и расширение исторических поселенческих объектов.

Инициатива включает развитие водоснабжения, электросетей и транспорта, оснащение и обучение местных групп быстрого реагирования, создание центров управления в чрезвычайных ситуациях и координацию с вновь созданной 96-й дивизией, ответственной за восточный сектор. По словам Бениты, план также включает развитие центров обработки данных для индустрии искусственного интеллекта и объектов возобновляемой энергетики. Власти стремятся в течение десяти лет удвоить численность населения вдоль восточной границы Израиля, где сейчас проживают чуть более 20 тысяч человек.

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