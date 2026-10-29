В Израиле утром 29 октября начали подсчёт более 500 тысяч бюллетеней в двойных конвертах, которые могут повлиять на окончательное распределение мест в парламенте. По данным Anadolu Agency, израильский общественный вещатель ожидал завершения подсчёта к вечеру четверга.

Как считают бюллетени

Двойные конверты используют избиратели, голосующие не на своём зарегистрированном избирательном участке. В частности, это военнослужащие, дипломаты, полицейские и перемещённые жители. Должностные лица проверяют данные на внешнем конверте, чтобы предотвратить повторное голосование, а затем отделяют его от анонимного бюллетеня перед подсчётом.

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Предварительное распределение мест

После подсчёта обычных бюллетеней блок премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по данным Channel 12, прогнозируемо получал 53 места в Кнессете, состоящем из 120 депутатов. Оппозиционный блок во главе с лидером партии «Яшар» Гади Айзенкотом мог получить 48 мандатов, а преимущественно арабские партии — 19.

Ни у одного из двух основных блоков не было прогнозируемого 61 места, необходимого для большинства. «Общий список» мог получить 12 мандатов, а Объединённый арабский список «Раам» — семь. В совокупности это стало бы рекордным представительством арабских партий в парламенте. Явка на выборах достигла 77,7% — самого высокого показателя с 1999 года, по данным Центральной избирательной комиссии.

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