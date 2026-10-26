В Израиле восьмерых палестинских заключённых тюрьмы Лави поместили в одиночные камеры после обнаружения в камере торта, который они приготовили перед выборами. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на израильское издание Israel Hayom.

Торт перед выборами

По данным издания, заключённые в течение нескольких дней откладывали еду, чтобы сделать торт. Они надеялись, что выборы 27 октября могут привести к завершению пребывания министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира в правительстве.

Сотрудники тюрьмы обнаружили торт в камере. После этого в отношении восьмерых заключённых начали дисциплинарные процедуры и поместили их в одиночные камеры.

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Ограничения для заключённых

Министерство национальной безопасности Бен-Гвира контролирует Израильскую тюремную службу. По сообщению Anadolu Agency, Бен-Гвир ужесточил ограничения для палестинских заключённых, в частности сократил нормы питания и перечень доступных в тюрьмах удобств.

Дальнейшее пребывание Бен-Гвира в должности будет зависеть от результатов выборов и коалиционных переговоров с участием его партии «Еврейская сила». Палестинские правозащитные группы обвиняют израильские власти в систематических нарушениях прав заключённых, включая пытки, лишение еды, одиночное заключение и отказ в медицинской помощи.

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