Израиль усилил активность своих военно-воздушных сил в южной Сирии из-за опасений по поводу возможных новых нападений на друзское население провинции Эс-Сувейда. Об этом со ссылкой на источник в израильских структурах безопасности сообщает Jerusalem Post.

По словам собеседника, Израиль круглосуточно следит за ситуацией в Сирии и не намерен ослаблять свою политику поддержки друзов. Источник заявил, что речь идет о противодействии возможным массовым убийствам или похищениям, которые могут быть совершены лицами, действующими от имени сирийского режима, в том числе бедуинскими группировками, координируемыми сирийскими службами безопасности, или непосредственно представителями режима.

Предупреждение Дамаску

Активизация израильской авиации должна стать сигналом Дамаску, что Иерусалим не допустит причинения вреда своим союзникам среди друзов, отметило источник. Сирийские медиа, связанные с режимом, в то же время обвинили Израиль в поставках оружия, боеприпасов, денег и разведывательных данных друзским формированиям в провинции Эс-Сувейда, действующим под названием Национальная гвардия.

В сирийских сообщениях также утверждалось, что часть такого оснащения якобы сбрасывается с воздуха. Эти сведения являются утверждениями медиа, связанных с сирийским режимом.

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Контроль над Эс-Сувейдой

Дамаск передал Иерусалиму, что его действия направлены на установление суверенитета над всей территорией Сирии, а не против гражданского населения. В то же время члены друзской Национальной гвардии выступают против подчинения своих сил сирийской армии, а режим рассматривает это как угрозу территориальной целостности страны.

По словам источника, бедуинские группы имеют давние земельные споры с друзами. Часть из них может действовать без координации с органами безопасности, тогда как другие, согласно этим данным, пытались атаковать друзские общины, перекрывать пути снабжения и повреждать водную и электрическую инфраструктуру.

Как сообщали сирийские источники, в частности Al Jazeera, в течение последней недели израильские ВВС сохраняли усиленное присутствие над районами Дараа и Эс-Сувейды. Для этого, по их данным, привлекались ударные вертолеты, боевые самолеты и дистанционно управляемые летательные аппараты.

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