Армия обороны Израиля усилила операции против ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа, а также готовится к возможным атакам в преддверии израильских выборов 27 октября. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на источник в сфере безопасности.

По словам собеседника издания, в течение последних двух недель израильские силы в среднем ликвидировали от двух до трех полевых командиров и боевиков в день. Часть из них, по данным источника, направлялась для проведения операций против израильских военных. Снижение количества таких операций за последние сутки собеседник объяснил пробелами в разведданных, а не указаниями политического руководства Израиля.

Подготовка к возможным атакам

Начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля генерал-лейтенант Эяль Замир, посетивший сектор Газа во вторник, заявил, что цель состоит в нейтрализации каждой угрозы и проведении демократических выборов без внешнего вмешательства.

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Министр обороны Израиля Исраэль Кац поручил силовым структурам расширить сбор разведывательной информации перед голосованием. Источник в сфере безопасности заявил, что ХАМАС интересуется израильскими выборами и тем, как они повлияют на дальнейшую ситуацию. При этом конкретных данных о подготовке определенной операции нет. По утверждению собеседника, группировка также продолжает восстанавливать свое военное крыло.

Усиление сил на суше, в воздухе и на море

Южное командование израильской армии, ВВС, военная разведка и служба безопасности «Шин Бет» готовятся к нескольким сценариям. Среди них — ракетные пуски, атаки на позиции израильских военных вдоль Желтой линии и попытки проникновения на военные форпосты вдоль Желтой линии и ограждения Hourglass на международной границе.

Глава оперативного управления армии генерал-майор Ицик Коэн приказал в ближайшие дни усилить воздушные, морские и наземные силы. К мероприятиям привлекут подразделения специального назначения в качестве сил быстрого реагирования и резерва. Представители сил безопасности признали, что разведывательное покрытие остается неполным. Военные также определили участки, где рельеф или другие условия могут затруднять наблюдение, и готовят там дополнительные засады и оборонительные меры.

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