Израильские силы продолжили земляные работы на сельскохозяйственных угодьях в провинции Кунейтра на юге Сирии, расширяя военный барьер. Об этом со ссылкой на сирийское государственное агентство SANA сообщает Anadolu Agency.

Насыпь через частные земли

По данным SANA, к западу от фермы Аль-Ханут строят земляную насыпь, которая пройдет через частные сельскохозяйственные земли. Работы являются частью фортификационного проекта Sufa 53. Местные жители опасаются, что работы затронут значительные площади угодий, расположенных к западу от насыпи.

18 октября израильские силы, по сообщению агентства, сровняли бульдозерами приблизительно 13 дунамов, или 1,3 гектара, оливковых рощ в районе Аль-Ханут неподалеку от деревни Саида. Также, по утверждению SANA, фермерам не позволили попасть на другие поля для сбора оливок.

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Министерство иностранных дел Сирии призвало остановить проект, назвав его нарушением соглашения о разъединении сил 1974 года и международных резолюций. Проект Sufa 53 предусматривает военную дорогу, траншеи и земляные насыпи. Строительство начали в середине 2022 года возле Хадра на севере Кунейтры, после чего работы распространили на юг провинции вдоль линии разграничения с оккупированными сирийскими Голанскими высотами.

Отдельно SANA сообщило, что израильские военные в тот же день вошли на север Кунейтры и оборудовали временный контрольно-пропускной пункт на дороге между Джубатой аль-Хашаб и Айн аль-Байдой. Военные, прибывшие на нескольких машинах, останавливали и обыскивали прохожих, а затем покинули район. Подобное вторжение израильских сил вблизи Джубаты аль-Хашаб, по данным агентства, произошло накануне.

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