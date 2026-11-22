22 ноября израильские власти отменили разрешения на въезд для неустановленного числа палестинцев из деревень Наби Самуэль и Бейт-Икса, а также района Халайла в оккупированном Восточном Иерусалиме. В результате они не могут добраться до своих домов, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на губернаторство Иерусалима.

Система разрешений

В губернаторстве заявили, что израильские власти используют систему разрешений для контроля въезда и выезда жителей этих районов. По утверждению местных властей, люди могут лишиться доступа к своим домам из-за отмены разрешения или отказа в его продлении.

Губернаторство назвало это частью систематической политики изоляции трех общин. По его данным, эти населенные пункты окружены разделительной стеной и военными контрольно-пропускными пунктами.

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Статус общин

По данным губернаторства, в сентябре 2025 года Израиль определил Наби Самуэль, Бейт-Иксу и Халайлу как «зоны трения». Жители этих территорий должны получать специальные разрешения, действительные в течение одного года.

В апреле 2025 года Совет ООН по правам человека принял резолюцию с призывом к Израилю как оккупирующей державе прекратить незаконные действия на местах, в том числе расширение поселений, снос домов и отмену разрешений на проживание палестинцев в Восточном Иерусалиме.

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