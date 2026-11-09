Израиль почти ежедневно одобряет обращения больных и раненых друзов из Сирии, которые просят разрешения на въезд в страну для лечения. Об этом глава Управления народонаселения и иммиграции Боаз Йосеф сообщил телеканалу KAN News, пишет Jerusalem Post.

Обращения за медицинской помощью

По словам Йосефа, заявки на въезд для получения медицинской помощи поступают почти каждый день, и он почти каждый день их одобряет. Чиновник заявил, что Израиль демонстрирует солидарность с друзами и пытается помочь им жить достойно настолько, насколько это возможно на расстоянии.

Йосеф также сказал, что Израиль считает себя одной из сторон, вовлеченных в реагирование на ситуацию вокруг друзов в Сирии. Он добавил, что общины друзов на Голанских высотах уже интегрируются с Израилем.

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Опасения относительно провинции Сувейда

В прошлом месяце источник в сфере безопасности сообщил изданию Walla, что Израиль обеспокоен намерениями лиц, действующих от имени сирийского режима, возобновить нападения на друзское население сирийской провинции Сувейда. По утверждению источника, среди них могут быть бедуинские группировки, координируемые с сирийскими службами безопасности, а также представители режима.

Источник также заявил, что Израиль круглосуточно следит за развитием событий в Сирии и не планирует смягчать политику помощи друзам в случае попыток массовых убийств или похищений.

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