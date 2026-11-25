Совместный комитет по оборонному бюджету Израиля одобрил увеличение оборонных расходов примерно на 5 млрд долларов, или 17,3 млрд шекелей. Как сообщает Breaking Defense, решение приняли на фоне бюджетных трудностей и неопределенности относительно формирования нового правительства после выборов 27 октября.

Закупки и производство

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что дополнительное финансирование должно усилить возможности Армии обороны Израиля и поддержать наращивание ее сил в ближайшие годы. По его словам, средства позволят продвигать долгосрочные закупки в сфере космических систем, ударных вертолетов, противовоздушной обороны и других засекреченных направлений.

Кац также связал решение с планами «сине-белой самостоятельности». Как поясняет издание, этот термин, отсылающий к цветам израильского флага, означает курс премьер-министра Биньямина Нетаньяху на большую независимость в производстве оборонной продукции благодаря инвестициям в местные компании и их продукцию.

Дефицит и долги перед оборонными компаниями

В марте 2026 года Израиль утвердил рекордный оборонный бюджет в размере 45 млрд долларов. В течение года оборонное ведомство получало дополнительные средства, в том числе около 300 млн долларов в августе, еще 5 млрд долларов в сентябре и финансирование закупки вертолетов Apache в октябре. Издание отмечает, что после нового решения общий оборонный бюджет может достичь примерно 55 млрд долларов.

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Увеличение расходов финансировалось за счет перераспределения средств из других частей утвержденного бюджета, в том числе из бюджетов министерств транспорта, национальной безопасности и образования. В то же время, по оценке Breaking Defense, бюджетные трудности могут продолжиться и в 2027 году.

Israel Aerospace Industries сообщила, что по состоянию на 30 сентября 2026 года задолженность Министерства обороны Израиля перед компанией составляла миллиарды шекелей. Израильское издание Calcalist в октябре оценивало долг перед Rafael Advanced Defense Systems примерно в 2,3 млрд долларов, а перед Israel Aerospace Industries — примерно в 2 млрд долларов.

Breaking Defense также пишет, что ситуацию с финансированием может осложнить объявленное прекращение военной помощи США, хотя сроки и механизм его реализации в настоящее время неясны.

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