С начала 2015 года израильские власти выдали 9518 предписаний о сносе или остановке строительных работ в отношении палестинских сооружений на оккупированном Западном берегу. Об этом сообщила Палестинская комиссия по противодействию стене и поселениям, передает агентство Anadolu.

Данные Палестинской комиссии

По данным комиссии, в 2015–2025 годах было задокументировано 9174 таких предписания, еще 344 — в течение первых девяти месяцев 2026 года. В отчете отмечается, что предписания останавливали строительство и оставляли имущество под угрозой сноса, влияя на жизнь семей, возможность общин строить жилье, расширять услуги и поддерживать средства к существованию.

Комиссия предупредила, что ее подсчет может не охватывать все предписания, выданные израильскими властями. Статистика сформирована на основе случаев, зафиксированных комиссией и партнерскими юридическими организациями, в частности Иерусалимским центром юридической помощи и прав человека и Обществом Святого Ива.

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Распределение и данные ООН

Больше всего предписаний зафиксировали в районе Хеврона — 2697. Далее идут Вифлеем с 1310 предписаниями, Рамалла и Эль-Бира с 1118, а также Иерусалим с 929. Годовой показатель достиг максимума в 2023 году — 1333 предписания, тогда как в 2015 году их было 701.

Отдельно Управление ООН по координации гуманитарных вопросов сообщило, что за тот же период на Западном берегу снесли почти 12 тысяч сооружений, среди которых 1698 были профинансированы донорами. По данным OCHA, снос привел к перемещению более 18 тысяч палестинцев и затронул примерно 843 тысячи человек. Управление учитывает сносы из-за отсутствия выданных Израилем разрешений на строительство, карательных мер или военных операций.

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