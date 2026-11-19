Израиль отложил открытие тендерного процесса на строительство крупного поселения в районе E1 на Западном берегу реки Иордан. Генеральный прокурор Гали Бахарав-Миара заявила, что решение о расширении поселений должно приниматься не переходным правительством во главе с Биньямином Нетаньяху, а новой администрацией, которую еще предстоит сформировать.

Как сообщает The Guardian, Бахарав-Миара распорядилась, чтобы Земельное управление Израиля и Министерство жилищного строительства не начинали тендер. Израильские дипломаты опровергли, что отсрочка стала реакцией на санкции Великобритании против восьми строительных компаний, работающих в этом районе.

Район между Иерусалимом и Маале-Адумимом

Тендер предусматривал строительство более 3 401 жилого объекта. Объявление о расширении E1 планировалось на четверг. Эта территория расположена между Иерусалимом и Маале-Адумимом — поселением на Западном берегу с населением почти 40 тысяч человек.

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Критики проекта считают план застройки E1 особенно важным из-за расположения участка: он разделяет Западный берег и отделяет его от Восточного Иерусалима. Министр иностранных дел Великобритании Эд Милибэнд заявил, что реализация проекта станет смертельным ударом по перспективам будущего палестинского государства.

Вопрос для будущей коалиции

Отсрочка может сделать расширение E1 предметом переговоров о формировании коалиции. Лидер блока «Перемены» Гади Айзенкот, которого издание называет вероятным следующим премьер-министром Израиля, выступал против этого проекта, считая его ошибкой, которая может оттолкнуть международное сообщество.

В начале ноября Армия обороны Израиля начала разрушать дома в бедуинской общине в пределах района E1. Организация Peace Now приветствовала решение генерального прокурора и заявила, что строительство в E1 способно подорвать возможность создания двух государств и вызвать серьезный дипломатический кризис и международные санкции.

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