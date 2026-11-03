Военная юридическая служба Армии обороны Израиля подала ряд обвинительных актов в отношении военнослужащих из-за их действий в секторе Газа. Об этом на конференции Международной ассоциации еврейских юристов и правоведов в Иерусалиме заявил военный генеральный адвокат Армии обороны Израиля генерал-майор Итай Офир, сообщает Jerusalem Post.

Обвинительные акты из-за действий в Газе

Это первое публичное упоминание о подаче нескольких уголовных обвинительных актов против израильских военнослужащих в связи с действиями в Газе. В середине октября Армия обороны Израиля сообщала, что дисциплинарно наказала десятки военнослужащих за действия в секторе Газа.

При этом армия не уточнила ни количество поданных обвинительных актов, ни характер возможных правонарушений. Офир также сообщил, что в отношении ряда других военнослужащих продолжаются слушания перед возможным выдвижением обвинений. Такие процедуры проходят после завершения расследования и дают военнослужащим возможность изложить свою позицию до окончательного решения военной прокуратуры.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дела на Западном берегу

По словам Офира, Армия обороны Израиля также добилась обвинительных приговоров в отношении 12 военнослужащих за преступные действия на Западном берегу реки Иордан. Характер этих уголовных дел в источнике не уточняется.

Ранее Офир сообщал об открытии 150 уголовных расследований, связанных с войной, в том числе по поводу обращения с палестинскими задержанными. Jerusalem Post также ранее писал о более чем 3 тысячах дисциплинарных проверок и закрытии десятков дел, связанных с войной.

Комментарий о фильме NAZA

На конференции Офир также прокомментировал документальный фильм NAZA, содержащий утверждения о геноциде со стороны Израиля. По его словам, лента неверно представляет аналитический инструмент NAZA, применяемый для оценки потенциального вреда гражданскому населению и способный влиять на изменение или отмену планов ударов.

Читай нас в