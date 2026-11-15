Израильские силы 4 ноября перекрыли въезды в промышленную зону города Бейт-Ула на оккупированном Западном берегу реки Иордан земляными насыпями и каменными барьерами. Это изолировало около 60 палестинских предприятий от поставщиков и клиентов и поставило под угрозу доходы примерно 2 500 работников, сообщает Al Jazeera.

В промышленной зоне работают предприятия по обработке металла, производству дверей, электрических шкафов, вспененных материалов, картона и строительных материалов. Их работа зависит от поставок сырья и вывоза готовой продукции. Ограничения также повлияли на сельскохозяйственную деятельность на прилегающих землях, поставщиков и торговцев.

Падение продаж и сокращение работы

Владелец фабрики TB.LOC Фаез аль-Амлех заявил, что из-за блокировки на предприятие не поступает сырье, а готовую продукцию невозможно вывозить за пределы промзоны. На его фабрике, производящей защитные и огнестойкие двери, работают 70 человек. Некоторым работникам сократили рабочее время или перевели их на неполную занятость.

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По словам аль-Амлеха, ежедневный объем продаж фабрики снизился с 70 тысяч шекелей до 2–3 тысяч шекелей. Он отверг утверждения Израиля о том, что Бейт-Ула якобы связана с перемещением в Израиль работников без разрешений на работу. Именно это израильская сторона назвала причиной введения ограничений.

Последствия для региона Хеврона

Ограничения в Бейт-Уле начались через несколько дней после завершения 10-дневной осады Хеврона. Израильские военные операции в городе и окрестностях усилились после того, как 23 октября на контрольно-пропускном пункте возле палестинского города были убиты двое израильских военных; в нападении подозревали палестинских стрелков. По оценке мэра Хеврона Юсефа аль-Джабари, осада города наносила экономике ущерб более чем на 12 млн шекелей, или $3,8 млн, ежедневно.

Палестинский министр национальной экономики Мохаммад аль-Амур заявил, что изоляция предприятий стала бременем для палестинской экономики. Председатель Торгово-промышленной палаты Северного Хеврона Махмуд Аллан предупредил: если район не откроют в ближайшее время, часть крупных лицензированных предприятий промзоны может прекратить работу. По данным Al Jazeera, израильские силы также снесли четыре промышленных объекта возле Бейт-Улы, а рядом был создан поселенческий форпост.

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