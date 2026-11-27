Израильские военные заявили о ликвидации 10 боевиков ХАМАС и «Палестинского исламского джихада» в секторе Газа за последнюю неделю. По утверждению Армии обороны Израиля, четверо из них проникли на территорию Израиля 7 октября. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление израильских военных.

Удары в Хан-Юнисе и на севере Газы

По данным израильской армии, во вторник военные совместно со службой безопасности «Шин-Бет» нанесли удар в районе Хан-Юниса. Там, как утверждается, погибли Акрам Субхи Хамдан Абу Тайма, которого израильская сторона назвала участником военного крыла ХАМАС, и Ваджих Сами Сулейман Абу Салах — член «Палестинского исламского джихада», который, по данным армии, проник в Израиль 7 октября.

В ходе других ударов на севере сектора Газа, по заявлению военных, были убиты четыре члена ХАМАС. Среди них, по данным армии, были бойцы подразделения «Нухба», участники проникновения в Израиль 7 октября и инженерный офицер батальона. Военные заявили, что поразили их после попыток атаковать израильских военных и гражданских.

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Сообщения о складах оружия

Израильские военные также сообщили, что в прошлую пятницу в отдельных инцидентах поразили командира ячейки военного крыла ХАМАС Диаба ар-Рахмана Ради и группу боевиков. По версии армии, Ради был причастен к передаче средств группировке, а остальные члены группы собрались для планирования атак против гражданских и военных.

Среди погибших израильская сторона назвала снайпера Мустафу Хассана Овейни, оператора противотанковых средств Мохаммеда Абу Хуэйшиля и Юсефа Аиди. По данным военных, Аиди проник в Израиль 7 октября и был причастен к церемонии передачи бывших заложников Эли Шараби, Охада Бен-Ами и Ори Леви.

Отдельно Армия обороны Израиля и «Шин-Бет» заявили, что в четверг в секторе Газа атаковали и уничтожили четыре склада оружия ХАМАС. По их словам, перед ударами гражданское население предупредили, а объекты использовались для хранения оружия, предназначенного для нападений на израильских военных.

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