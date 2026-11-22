Армия обороны Израиля заявила, что примерно 70% ее военнослужащих, раненных в боях за последние три года, вернулись к военной службе. В настоящее время в Реабилитационном департаменте Министерства обороны Израиля зарегистрированы около 31 тысячи раненых, сообщает Jerusalem Post.

Армия обороны Израиля обнародовала данные перед неделей чествования раненых в войнах Израиля и в результате враждебных действий. Мероприятие организуют Управление кадров армии, Реабилитационный департамент Минобороны и Организация ветеранов с инвалидностью Армии обороны Израиля.

Встречи в общинах

В рамках недели запустили инициативу «Объятие из дома». Командиры и руководители местных органов власти будут проводить встречи, в том числе панельные дискуссии с участием раненых военнослужащих, проживающих в соответствующих общинах. Заявленной целью назвали чествование раненых и распространение информации о доступных для них поддержке и услугах.

С начала 2026 года армия провела по всей стране 12 мероприятий по административной помощи раненым военнослужащим. Во время этих мероприятий представители армии и государственных ведомств предоставляли информацию о правах, касающихся транспорта, налогов, лицензий, зарплат и психологической поддержки.

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Психологическая поддержка

По данным военных, с начала войны Израиля с ХАМАС в подразделения реагирования на боевой стресс поступило примерно 5800 обращений. Также командиры в сопровождении специалистов по психическому здоровью провели более 9800 сессий проработки пережитого.

Управление кадров армии также разработало программу поддержки резервистов после завершения активной резервной службы. Для этого в Кфар-Маккабии в Рамат-Гане создали Дом резервистов, где планируют проводить церемонии чествования, программы проработки пережитого и другие мероприятия.

В то же время некоторые эксперты и отдельные свидетельства, упомянутые изданием, ставят под сомнение, достаточна ли поддержка людей с посттравматическим стрессовым расстройством и не оказывают ли на военных давление с целью возвращения в бой. Также звучала критика, что терапию преимущественно предлагают бойцам передовой, тогда как травматический опыт других категорий военнослужащих может оставаться без внимания.

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