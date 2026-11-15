Армия обороны Израиля и израильская служба безопасности «Шин Бет» нанесли удар по высокопоставленному представителю ХАМАС в секторе Газа. По данным Jerusalem Post, израильские военные подтвердили сам удар, но не назвали личность цели.

Сообщения об ударе в Рафахе

Палестинские медиа, на которые сослались израильские издания, сообщили, что удар пришелся по Рафаху на юге сектора Газа. В заявлении военных не приводились дополнительные детали о месте атаки или ее последствиях.

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Заявление министра обороны

Вскоре после сообщения военных министр обороны Израиля Исраэль Кац написал в соцсети, что цель удара была убита. Он также заявил, что израильская армия продолжает ликвидировать руководителей ХАМАС в секторе Газа.

В то же время Армия обороны Израиля на тот момент не подтвердила гибель представителя ХАМАС. Таким образом, официально военные сообщили об ударе по цели, а информация о ее смерти основывалась на заявлении министра обороны.

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