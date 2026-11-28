Армия обороны Израиля заявила, что члены группировки «Хезболла» использовали гражданские рыболовные лодки для разведки и наблюдения за израильскими военно-морскими силами в морской зоне безопасности возле южного Ливана. Об этом Jerusalem Post сообщает со ссылкой на заявление израильских военных.

Съемка и наблюдение

По утверждению ЦАХАЛа, это стало известно во время допросов оперативников группировки. Военные заявили, что члены «Хезболлы» подходили на рыболовных лодках к израильским подразделениям в море, фотографировали их и отслеживали военную активность.

Израильская армия призвала ливанских жителей и рыбаков, работающих в этом районе, проявлять крайнюю осторожность, не заходить в районы военной активности и держаться на безопасном расстоянии от кораблей, действующих в регионе. В ЦАХАЛе назвали это примером использования «Хезболлой» гражданской морской деятельности в своих целях, что, по оценке военных, подвергает гражданских лиц в Ливане опасности.

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Операции на юге Ливана

Заявление прозвучало на фоне продолжения израильских операций против «Хезболлы» на юге Ливана. ЦАХАЛ также сообщил об ударе по десяткам ракет и пусковых установок в учебном лагере сил «Радван» в районе Айн-ат-Тина. По данным израильских военных, это оружие планировали использовать для атак против гражданских и военных Израиля.

Израильские военные также сообщали об авиаударе 19 ноября по бывшему объекту производства и хранения ракет «Хезболлы» в районе Джанта в долине Бекаа. Отдельно 16 ноября, по данным армии, израильские ВВС нанесли удар по партии оружия, которую перевозили из Сирии для оперативников группировки вблизи ливано-сирийской границы.

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