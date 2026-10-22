В Израиле министр обороны Исраэль Кац подписал решение о введении санкций против энергетической компании Coral Oil. Ограничения ввели после того, как компания передала около 130 тысяч литров топлива Al-Amana, которую Министерство обороны Израиля называет компанией, принадлежащей «Хезболле», сообщает Jerusalem Post.

Поставки топлива

В ведомстве заявили, что топливо для «Хезболлы» не является лишь коммерческим товаром. По утверждению министерства, группировка использует нефтепродукты для перевозки оружия и военных компонентов, обеспечения работы генераторов и другой инфраструктуры, а также для поддержки подземной инфраструктуры.

Министерство обороны Израиля считает, что поставки топлива напрямую предоставляют группировке возможности, поддерживающие ее деятельность против Израиля.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Регистрация и собственность компании

Coral Oil зарегистрирована в Великобритании, однако принадлежит ливанской компании A Yamin Group S.A.L. и ведет деятельность через ливанский филиал.

По данным министерства, санкции против Coral Oil являются частью более широкой кампании Национального бюро по противодействию финансированию терроризма и других силовых структур Израиля. Кампания направлена не только на субъекты, непосредственно связанные с «Хезболлой», но и на торговые и логистические цепочки, которые, по оценке израильских властей, обеспечивают группировку.

Читай нас в