В начале 2024 года израильские военные загрузили 3,5 млн фотографий на облачную платформу Amazon, чтобы использовать сервис Rekognition для анализа изображений палестинцев с помощью распознавания лиц. Об этом со ссылкой на утекшие документы сообщает The Guardian. По данным издания, фотографии загрузило подразделение израильской армии, хранящее большую коллекцию изображений палестинцев из Газы и Западного берега Иордана.

Базы данных и распознавание лиц

Подразделение, известное как Rolling Stone, входит в состав военного подразделения по разработке программного обеспечения. Оно получило название от системы, которая централизованно хранит данные о палестинцах, включая основные личные и семейные сведения, информацию об имуществе, пересечении контрольно-пропускных пунктов, разрешениях на работу и данные о преступной деятельности.

Как отмечает The Guardian, из-за контроля Израиля над реестрами населения Газы и Западного берега подразделение собрало миллионы фотографий, сделанных для удостоверений личности. Источники, знакомые с его работой, сообщили, что эти снимки регулярно использовались в программах распознавания лиц, в том числе в приложении Blue Wolf, которым израильские солдаты пользуются на Западном берегу.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

После начала наземной операции в Газе в октябре 2023 года израильские военные также собирали изображения палестинцев на временных блокпостах. При этом изданию не удалось установить, были ли именно эти фото среди 3,5 млн изображений, загруженных в Rekognition.

Сотрудничество с Amazon

Документы свидетельствуют, что Rolling Stone в течение 2023 года переносило значительные объемы данных в изолированный сегмент облачной инфраструктуры Amazon Web Services. Этот сегмент, предназначенный для чувствительных материалов, касающихся военных операций и сбора разведданных, Amazon и его клиент называли «огороженным садом».

Основой сотрудничества стало многомиллиардное соглашение Project Nimbus 2021 года, по которому AWS и Google предоставляют облачные сервисы израильским государственным и военным структурам. Представитель AWS заявил, что компания не имеет доступа к информации о нагрузках, которые клиенты размещают в ее облаке, и не комментирует отношения с клиентами без их согласия. В Армии обороны Израиля заявили, что не намерены комментировать взаимодействия или услуги, связанные с оперативными потребностями.

Читай нас в