27 ноября израильские военные нанесли авиаудары и открыли артиллерийский огонь по югу Ливана. Одновременно над югом страны и южными пригородами Бейрута фиксировалась интенсивная активность беспилотников и разведывательной авиации, сообщает Anadolu Agency.

Удары по населенным пунктам на юге

По данным государственного Национального информационного агентства Ливана, израильская авиация нанесла удар по городу Аль-Кантара. Серия ударов также была нанесена по району между Завтар-аш-Шаркией и Майфадуном, окрестностям Кфар-Тебнита, а также территории между Аль-Кантарой и Аль-Гандурией.

Израильская артиллерия обстреляла район между Завтар-аш-Шаркией и Майфадуном. Интенсивному обстрелу также подверглось побережье Аль-Мансури к югу от Тира. В Аль-Кантаре израильские силы осуществили взрыв, тогда как разведывательные самолеты и дроны летали над западным сектором южного Ливана, в частности над Тиром.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дроны над Бейрутом

Один израильский беспилотник заметили на очень малой высоте над южными пригородами Бейрута. Ливанские власти заявляют, что с начала израильского наступления 2 марта погибли более 4 300 человек, еще 12 400 получили ранения, а более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Израиль удерживает районы на юге Ливана: часть из них — десятилетиями, другие — после предыдущей наступательной операции 2023–2024 годов. В ходе нынешнего наступления израильские силы продвинулись более чем на 10 километров вглубь ливанской территории. Атаки продолжаются, несмотря на заключенное 26 июня при посредничестве США соглашение, предусматривающее постепенный вывод израильских войск, развертывание ливанской армии и разоружение «Хезболлы».

Читай нас в