Израильские силы 12 ноября нанесли авиаудары, осуществили подрывы и артиллерийские обстрелы в нескольких населенных пунктах южного Ливана. Об этом со ссылкой на ливанское государственное Национальное информационное агентство NNA сообщает Anadolu Agency.

По данным NNA, авиаударам подверглись Хаддата в районе Бинт-Джбейль и Аль-Мансури. Также сообщалось о крупном подрыве в Завтар-аш-Шаркии возле реки Литани. В Кантаре после подрыва, произошедшего ранее в тот же день, был нанесен авиаудар.

Удары и подрывы в населенных пунктах

В Кфар-Тебните в районе Набатия израильская авиация нанесла удар по городу, после чего там произошел крупный подрыв. О подрыве также сообщили в Кунине, в районе Бинт-Джбейль.

Беспилотник сбросил две светошумовые гранаты возле фермеров на окраинах Кфар-Шубы в районе Аркуб. Израильская артиллерия выпустила несколько снарядов в направлении окраин Ршафа, а по городу Среббин возле Набатии вели огонь из пулеметов.

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Активность беспилотников

В Майфадуне три израильских дрона взорвались в отдельных инцидентах. Два из них сдетонировали на крышах жилых домов, еще один — над городом, после чего обломки упали в сад возле дома.

Активность дронов также фиксировали над другими районами южного Ливана. Один беспилотник на малой высоте пролетел над главной площадью Дждейдет-Марджаюна, другой бесшумно пролетел на малой высоте над прибрежным городом Тир.

Атаки произошли несмотря на рамочное соглашение между Бейрутом и Тель-Авивом, заключенное 26 июня при посредничестве США. Оно предусматривает постепенный вывод израильских сил с оккупированной ливанской территории в обмен на размещение ливанской армии и разоружение вооруженных группировок.

Министерство здравоохранения Ливана сообщало, что по состоянию на 5 ноября в результате израильских атак с 2 марта погибли 4390 человек, еще 12 429 получили ранения.

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