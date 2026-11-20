Израильские военные самолеты в четверг нанесли пять авиаударов по горной местности Аль-Шаара близ деревни Джанта в районе Баальбека на востоке Ливана. Взрывы были слышны в городе Баальбек, информации о пострадавших не поступало, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ливанское государственное Национальное агентство новостей.

Заявление израильской армии

Израильская армия заявила, что ее ВВС нанесли основанный на разведданных удар в районе Джанты в восточной долине Бекаа. По версии военных, объект, ставший целью, ранее использовался «Хезболлой» для производства ракет и хранения оружия.

Армия Израиля также утверждает, что этот объект уже несколько раз атаковали во время предыдущей войны. Военные заявили, что недавно обнаружили возвращение членов «Хезболлы» на это место и нанесли удар по входам, чтобы не допустить восстановления объекта. «Хезболла» эти утверждения не комментировала.

За три дня до этого израильские военные сообщали об ударе по грузу с оружием близ Джанты на ливанско-сирийской границе. Они утверждали, что груз предназначался для «Хезболлы».

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Удары на юге страны

Ливанское Национальное агентство новостей также сообщило о взрывах двух израильских беспилотников на юге страны. Один из них попал в дом в Шукине, другой взорвался на крыше здания в Набатии-эль-Фауке. Израильская авиация, по данным агентства, атаковала район Айн-эс-Самахия между Завтар-эш-Шаркией и Майфадуном, а также нанесла два удара по Кантаре.

В районе Марджаюн израильские силы выпустили восемь артиллерийских снарядов в направлении Хиама. Артиллерийский обстрел и авиаудар также были направлены на северные окраины Кфар-Шубы в районе Хасбайя. Обломки упали возле жилых домов, причинив материальный ущерб без пострадавших.

Атаки произошли несмотря на рамочное соглашение, заключенное Бейрутом и Тель-Авивом 26 июня при посредничестве США. Оно предусматривает вывод израильских войск с оккупированной территории и развертывание ливанской армии. По данным Anadolu Agency, Израиль продолжает удерживать территории на юге Ливана, в том числе районы, захваченные во время войны 2023–2024 годов.

Читай нас в