Израильская армия в четверг нанесла авиационные и артиллерийские удары по нескольким районам южного Ливана. Израильские беспилотники также летали над Бейрутом и южным городом Тир, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ливанские государственные СМИ.

Удары по населённым пунктам

По данным Национального информационного агентства Ливана, израильские военные самолёты разрушили здание в городе Харис в районе Бинт-Джбейль и нанесли удар по Кфар-Тебниту в районе Набатия. На рассвете израильская артиллерия обстреляла Вади-эль-Худжайр и район возле Кабрихи со стороны Вади-эль-Салуки, а затем — окрестности Хадаты.

В течение ночи артиллерия неоднократно обстреливала равнину Марджаюн. В районе Марджаюн три взрыва прогремели в городе Адейсе-эль-Кусайр, а израильские силы провели масштабное прочёсывание в Хиаме. Один беспилотник, по данным агентства, летал на низкой высоте над Бейрутом, другой — над Тиром и прилегающими районами.

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Потери и соглашение

Ливанские власти заявляют, что с 2 марта израильские атаки унесли жизни более 4 300 человек, ещё 12 400 получили ранения, а более 1 млн человек были вынуждены покинуть свои дома. Атаки продолжаются, несмотря на заключённое 26 июня при посредничестве США соглашение между Ливаном и Израилем, которое предусматривает постепенный вывод израильских войск с ливанской территории, развёртывание ливанской армии и разоружение «Хезболлы».

По информации агентства, Израиль десятилетиями оккупирует части южного Ливана, а другие территории — после конфликта 2023–2024 годов. В ходе нынешнего наступления израильские силы продвинулись более чем на 10 километров вглубь ливанской территории.

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