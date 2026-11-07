Израильская армия продолжила операции и артиллерийские обстрелы на юге Ливана, несмотря на рамочное соглашение между Ливаном и Израилем, достигнутое в июне при посредничестве США. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на ливанское государственное Национальное информационное агентство.

Операции и обстрелы

По данным агентства, израильские военные провели операцию по демонтажу в Бани-Хайяне. Подробности о ее характере не сообщались. Армия также проводила поисковые операции в Хиаме, в районе Марджаюн, а артиллерия обстреляла окрестности Вади-эль-Худжайр в регионе Джабаль-Амиль.

Ночью под периодический артиллерийский огонь попали окрестности Бараачита в районе Бинт-Джбейль и Вади-Зибкин. В пятницу вечером израильская артиллерия также обстреляла район Аль-Арайеш между городами Харис и Хадата. Вблизи Мансури и Бают-эс-Саяд, к югу от Тира, израильские силы вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и применяли артиллерию.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Условия рамочного соглашения

Июньская договоренность предусматривает постепенный вывод израильских войск с оккупированной ливанской территории в обмен на развертывание ливанской армии и принятие ею ответственности за безопасность в этих районах.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что с 2 марта в результате израильских атак погибли 4 390 человек, еще 12 429 получили ранения по состоянию на 5 ноября. Anadolu Agency также отмечает, что Израиль продолжает удерживать районы на юге Ливана, в том числе позиции, занятые десятилетия назад, а также территории, захваченные во время войны 2023–2024 годов.

Читай нас в