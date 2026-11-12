Израильская полиция сообщила о задержании четырех подозреваемых в сентябрьском нападении в палестинской деревне Джалуд на Западном берегу реки Иордан. Во время попытки членов семьи Тубаси вернуться в свои дома 28–29 сентября сгорели два дома, а трое сотрудников пограничной полиции получили ранения. Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на израильскую полицию и материалы судебного дела.

Ограничения для двух подростков

Двух задержанных в возрасте 16 и 17 лет, жителей Иерусалима и Нетивота, доставили в Окружной суд Иерусалима. Их освободили на ограничительных условиях, в частности с запретом находиться в этом районе в течение 60 дней, сообщила полиция.

Еще двое подозреваемых, в возрасте 21 и 25 лет, проживают в северной части Западного берега. Они оставались под стражей и должны были предстать перед судьей. Расследование насилия, нападений на силовиков и поджогов ведут полиция округа Иудея и Самария и служба безопасности Шин Бет. Правоохранители заявили, что собрали доказательства на месте происшествия и опросили свидетелей.

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Предварительная оценка ремонта

Государство также проинформировало Высокий суд справедливости, что восстановление двух сожженных домов семьи Тубаси до состояния, пригодного для проживания, предварительно потребует около трех месяцев. Представитель семьи, палестинский представитель по связям, инженер и представители Армии обороны Израиля осмотрели повреждения; в состав военной делегации входил представитель Гражданской администрации.

Дом Тауфика Швейки, расположенный рядом, сгорел 24 октября после того, как там находились израильтяне. Армия обороны Израиля заявила, что ее военные прибыли для эвакуации израильтян, когда начался пожар; причину возгорания расследуют. Специалисты еще не осматривали этот дом.

Согласно представлению государства, для безопасного возвращения семей подготовили план повторных операций и мобильных патрулей, чтобы не допустить обустройства израильтян в этом районе. Возвращение жителей должно состояться под охраной после завершения ремонта.

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