Израильская полиция в субботу заявила о задержании троих подозреваемых после сообщения о стрельбе в деревне Ат-Тувани на Западном берегу реки Иордан, к югу от Хеврона. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Задержанные подозреваемые

По информации полиции, среди задержанных — двое действующих военнослужащих и житель Тель-Авива. В заявлении полиции эти три человека названы подозреваемыми по делу, связанному с сообщением о стрельбе. Имена задержанных не названы.

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Ранение мужчины

Полиция также сообщила, что во время инцидента палестинский мужчина был ранен в плечо. Ведомство не обнародовало других подробностей обстоятельств стрельбы.

Дальнейшее расследование

По данным полиции, расследование будет передано военной полиции для дальнейшего рассмотрения. Сроки передачи материалов или другие детали следственных действий в сообщении не указаны.

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