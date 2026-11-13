Израильские власти издали военный приказ об удалении миндальных деревьев и дикорастущей растительности с 37,8 акра земли на оккупированном Западном берегу реки Иордан, в населенных пунктах Дура и Таркумия в районе Хеврона. Об этом Anadolu Agency сообщило со ссылкой на Палестинскую комиссию по противодействию стене и поселениям.

Участки в Дуре и Таркумии

По данным комиссии, приказ 28 октября подписал командующий израильскими силами. Он касается нескольких местностей в Дуре, в частности Тарсы, Вади-Хуземы, Хирбет-Дейр-Самита, Хирбет-Сабры, Джабаль-ас-Саади и Хирбет-ад-Дейры, а также земель в Таркумии.

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Сроки для владельцев земли

Владельцы земельных участков или лица, управляющие ими, должны убрать деревья и растительность в течение семи дней с даты полевой проверки, запланированной израильским органом связи. Если требование не будет выполнено, удаление могут провести лица, уполномоченные военным командующим. Возражения против приказа можно подать в течение семи дней с даты проверки.

Комиссия заявила, что удаление растительности вдоль полосы протяженностью более 7,5 километра нанесет ущерб сельскохозяйственной и экологической ценности земель, а также средствам к существованию фермеров. В комиссии добавили, что приказ не предусматривает передачу права собственности на землю, однако может нанести ущерб ее владельцам и сельскохозяйственному характеру этих территорий.

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