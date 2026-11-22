Израильский город Бат-Ям подал иск против Ирана в окружной суд Иерусалима, требуя 70 млн евро компенсации за ущерб городской инфраструктуре, нанесенный в результате ракетного удара по жилому району. Об этом сообщает Tagesschau.

Мэр Бат-Яма Цвика Брот заявил, что город стремится привлечь Иран к ответственности за последствия атаки. По данным издания, он ездил в Нью-Йорк, чтобы вручить исковое заявление представителю Ирана.

Сотни семей не вернулись домой

После удара по району к югу от Тель-Авива было повреждено более 100 зданий, а 22 из них должны быть снесены. Более 500 семей до сих пор не могут вернуться в свои дома. Государство оплачивает людям проживание в отелях и аренду жилья.

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Один из жителей, Эли Ицхакиян, жил на девятом этаже десятиэтажного дома, в который попала ракета с примерно 500 кг взрывчатки. Он выжил в мусорной шахте здания. По его словам, во время удара в помещении для мусора находились девять человек. Девять его соседей погибли, а сам дом впоследствии снесли.

Решение суда может открыть путь к другим искам

Адвокат Ницана Лайтнер, представляющая Бат-Ям в этом деле, считает, что Иран вряд ли отреагирует на иск. Вместе с тем, по ее словам, заочное решение суда потенциально может позволить использовать средства, которые Израиль все еще должен Ирану по старым нефтяным соглашениям.

Лайтнер заявила, что победа в деле может открыть возможность для отдельных исков со стороны других пострадавших граждан и городов. По данным Tagesschau, восстановление разрушенного квартала может занять годы: на месте дома Ицхакияна примерно через семь лет планируют построить новую жилую башню.

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