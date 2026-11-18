В секторе Газа израильские квадрокоптеры сбрасывали листовки, к которым прикрепляли небольшие пачки кофе и сигарет. На листовках были номера WhatsApp и сообщения с призывом обращаться за помощью или предоставлять информацию о ХАМАС и других палестинских вооруженных группировках; утверждается, что эти номера принадлежат израильским службам безопасности, сообщает The National.

Жители сообщили о сбросе таких материалов в городе Газа, Дейр-эль-Балахе и других районах. На части листовок были имена и фотографии палестинцев, погибших в израильских атаках после начала войны в октябре 2023 года, или тех, кто, как считается, может оставаться целями Израиля.

Реакция жителей

35-летний продавец овощей Моамен Абу Аджва, переехавший из города Газа в Дейр-эль-Балах, рассказал, что дроны сбрасывали листовки над городским рынком. По его словам, люди собирали их главным образом из-за прикрепленных товаров, а не из желания связаться с израильскими военными.

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Абу Аджва назвал противоречивым сочетание обещаний помощи и призывов сообщать об участниках палестинских вооруженных группировок. Он заявил, что Израиль должен пропускать в Газу необходимые товары через пограничные переходы, а не раздавать отдельные предметы вместе с вербовочными обращениями.

Предупреждение служб безопасности

29-летний житель лагеря беженцев Джабалия Амир Нофал сказал, что видел листовки возле Аль-Сараи в городе Газа. По его словам, после того как люди забирали кофе и сигареты, они рвали или сжигали листовки и высмеивали их содержание.

Палестинские органы безопасности предостерегли жителей от звонков по указанным номерам. Представитель Службы внутренней безопасности Газы заявил, что подобные материалы с сигаретами, кофе или шоколадом сбрасывались и ранее. По его утверждению, небольшое число людей, искавших гуманитарную помощь, после таких контактов впоследствии привлекались к работе на израильскую разведку, первоначально не осознавая этого.

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