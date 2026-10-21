Десятки израильских истребителей ранее на этой неделе приблизились к границе Ирана во время операции в ночь с понедельника на вторник. Об этом со ссылкой на израильский телеканал Channel 12 сообщает Anadolu Agency.

Маршрут через Сирию и Ирак

По данным частного израильского телеканала Channel 12, в операции участвовали десятки боевых самолётов, которых сопровождали самолёты-заправщики Военно-воздушных сил Израиля. Самолёты пролетели над территориями Сирии и Ирака, а после приближения к иранской границе на очень малое расстояние вернулись в Израиль.

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Версия о возможном ответе Ирана

Американские источники сообщили Channel 12, что израильские военные могли рассчитывать на открытие огня со стороны иранских сил. Согласно этой версии, такой ответ мог бы стать основанием для начала атаки на Иран.

Сообщение появилось на фоне усиления предупреждений Израиля о возможном иранском нападении перед израильскими выборами, запланированными на 27 октября.

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