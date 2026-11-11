По сообщению CBC, два израильских военных удара уничтожили лагеря для перемещённых лиц к югу от города Газа. Видео, опубликованное вещателем, зафиксировало момент удара возле одного из этих лагерей 10 ноября.

Последовательность событий

В материале говорится, что перед основным ударом житель лагеря получил предупреждающий телефонный звонок. После него произошёл меньший удар беспилотника, а затем — основной удар возле лагеря.

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Видеокадры

В подписи к изображению CBC указал, что после израильского военного удара горела палатка в лагере для перемещённых лиц неподалёку от города Газа. Эта подпись сопровождает кадр, опубликованный вместе с видеосюжетом.

Название видеоматериала CBC прямо указывает, что лагеря были уничтожены в результате двух израильских военных ударов. Ролик длится 1 минуту 17 секунд и был опубликован 11 ноября 2026 года как новостной видеосюжет.

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