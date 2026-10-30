Израильские авиаудары поздно вечером в четверг разрушили два жилых дома в северной и центральной частях сектора Газа, Палестина. Десятки палестинских семей лишились убежища, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на источники и очевидцев.

Эвакуация в Сафатави

Один из ударов разрушил дом в районе Сафатави к северу от города Газа. Перед атакой жителей жилого квартала предупредили о необходимости эвакуации.

По словам очевидцев, одному из жителей позвонили представители израильской разведки и приказали покинуть жилой квартал возле опреснительной станции Яссин. Людям дали лишь несколько минут на эвакуацию, из-за чего десятки семей покидали свои дома в темноте.

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Дом в лагере Бурейдж

Еще один авиаудар разрушил пятиэтажный жилой дом в квартале Блок 7 лагеря беженцев Бурейдж в центральной части сектора Газа. Перед ударом также было выдано предупреждение об эвакуации для жителей прилегающего жилого квартала.

По данным источников агентства, удар повредил соседние здания и жилые дома. О погибших или раненых в результате обоих ударов не сообщалось. Anadolu Agency отмечает, что удары произошли на фоне режима прекращения огня в Газе, который, по данным агентства, действует с 10 октября 2025 года.

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