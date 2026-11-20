Израильские войска в четверг пересекли линию прекращения огня в центральной части Сектора Газа и провели операцию в районе лагеря беженцев Нусейрат. Об этом сообщает UPI со ссылкой на израильских военных. По их данным, перед операцией жителям приказали эвакуироваться.

Продвижение в районе Нусейрата

По данным очевидцев, которых цитирует BBC, танки продвинулись к востоку от лагеря Нусейрат и вышли к дороге, соединяющей север и юг анклава. Артиллерийские удары обеспечивали прикрытие этого продвижения.

Израильская армия заявила, что операция была целенаправленной и имела целью уничтожение туннеля, который военные назвали террористическим. По ее данным, туннель располагался к западу от так называемой Желтой линии, обозначающей более 60% территории Сектора Газа, оккупированной Израилем.

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Заявления сторон

Армия обороны Израиля и Служба безопасности Израиля в совместном заявлении сообщили, что туннель представлял непосредственную и прямую угрозу для израильских военных. Представитель израильской армии сказал NBC News, что операция завершена, однако не смог уточнить время ее завершения.

ХАМАС, который контролирует остальную территорию Сектора Газа, назвал действия Израиля вопиющим нарушением режима прекращения огня, достигнутого в октябре 2025 года. NBC News сообщило, что после начала операции жителей видели с вещами возле временных убежищ. Израиль и ХАМАС неоднократно обвиняли друг друга в нарушении перемирия.

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