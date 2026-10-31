Израильские военные объявили район Эйн-Дейр-эль-Баха в Хевроне на оккупированном Западном берегу Иордана закрытой военной зоной. Это произошло на девятый день операции, начавшейся 23 октября, сообщает Anadolu Agency со ссылкой на очевидцев.

Вечером 30 октября израильские силы вошли в район на военных автомобилях, провели обыски в домах и задержали нескольких молодых мужчин, рассказали очевидцы. По их словам, военные через громкоговорители объявили, что жителям запрещено оставаться в районе или передвигаться по нему.

Местные СМИ распространили видео с израильскими военными в разных частях района. Другие кадры, в том числе опубликованные Quds Network, демонстрируют задержания палестинцев, которых заставляли держать руки на голове, после чего увозили в неизвестном направлении.

Снос домов и закрытие

По данным местных источников и очевидцев, израильские силы снесли в районе Эйн-Дейр-эль-Баха дома Хамуды Ваэля Мохаммеда аль-Джааби и Ахмеда Бассама Мохаммеда Ашура аль-Джааби. Снос произошел после обвинений Израиля в том, что эти двое мужчин совершили стрельбу в районе Фарш-аль-Хава к западу от Хеврона 23 октября.

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С начала операции израильские силы ввели закрытие Хеврона и прилегающих деревень. Они также заняли дома в районах Джилада и Эйн-Дейр-эль-Баха и переоборудовали их под военные казармы, отмечает агентство.

Муниципалитет Хеврона сообщил, что из-за операции были перемещены 4969 палестинцев из 780 семей. По данным Палестинского общества заключенных, израильские силы задержали 110 палестинцев в губернаторстве Хеврон в период с пятницы по среду.

Нападения во время сбора оливок

Палестинская комиссия по вопросам колонизации и сопротивления стене сообщила, что 30 октября пять палестинцев получили ранения в результате нападения израильских поселенцев на семью, собиравшую оливки в районе Тель-Румейда в центре Хеврона. По утверждению комиссии, нападавшие били людей, применили перцовый спрей, бросали камни и похитили собранный урожай.

Комиссия также заявила о полном сожжении сельскохозяйственного помещения и оборудования в Масафер-Ятте к югу от Хеврона, а также о препятствовании работе фермеров в городах Дура и аш-Шуюх. Ограничения и осада также нарушили обучение в 66 школах, что затронуло 2872 учащихся, сообщило Палестинское общество заключенных.

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