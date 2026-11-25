В деревне Бурка к северо-западу от Наблуса на оккупированном Западном берегу реки Иордан израильские военные провели рейд в двух школах для мальчиков — начальной и средней. По данным агентства Anadolu, военные заставили учителей покинуть здания, когда внутри находились ученики и педагоги.

Рейд в школах

Член местного совета Бурки Сами Даглас заявил, что военные вошли в деревню, перекрыли несколько дорог и зашли на территорию двух школ. По его словам, рейд произошел во время утреннего собрания, а военные оставались поблизости, пока родители приезжали забирать детей.

Военные также перекрыли въезд в деревню блокпостом. Даглас сообщил, что армия часто проводит рейды в этих школах, заявляя, что ее военных якобы забрасывали камнями. Ранее военные связывали такие утверждения с камнями, которые ученики якобы бросают в израильские автомобили на соседней дороге.

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Задержания на Западном берегу

Отдельно Палестинская медиаслужба по делам заключенных заявила о задержании 10 палестинцев, среди которых был 17-летний подросток, во время рейдов в различных районах Западного берега. Четырех человек задержали в южной части губернаторства Хеврон — во время рейдов в домах в городе аш-Шуюх и деревне Вади-аш-Шаджна.

По данным службы, рейды сопровождались обысками в домах и физическими нападениями. Палестинские учреждения, занимающиеся вопросами заключенных, зафиксировали более 26 тысяч задержаний на Западном берегу с начала войны в Газе в октябре 2023 года по 12 октября, включая людей, которых впоследствии освободили. Палестинские источники также сообщают о более чем 1220 погибших и примерно 13 750 раненых в результате атак на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим.

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