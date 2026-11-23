Израильские военные провели рейд в палестинском лагере беженцев Аль-Амари в городе Аль-Бира на Западном берегу реки Иордан. По данным Anadolu Agency, военные вошли в дома палестинцев, задержали нескольких молодых мужчин и начали масштабную кампанию задержаний.

Задержания в лагере

Местные источники сообщили агентству, что израильская армия направила в лагерь подкрепление и разместила военных в нескольких районах. По их информации, военные использовали детский центр в лагере как место для допросов задержанных.

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Задержания возле Восточного Иерусалима

Отдельно губернаторство Иерусалима вечером 22 ноября заявило о задержании примерно 18 палестинских работников возле города Хизма к северо-востоку от Восточного Иерусалима. По его данным, людей задержали, когда они пытались попасть в Иерусалим.

Агентство также сообщает, что после начала войны Израиля в Газе в октябре 2023 года усилились нападения на палестинцев и их имущество на Западном берегу. Anadolu Agency относит к таким действиям убийства, снос домов и сооружений, поджоги мечетей и автомобилей, распашку сельскохозяйственных земель, ограничение доступа фермеров к полям, перемещение палестинских общин и расширение поселений.

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