Израильские военные 8 ноября 2026 года вошли на территорию школы и обыскали несколько домов в деревне Аль-Самадания аль-Гарбия в сирийской провинции Кунейтра. Об этом со ссылкой на сирийское государственное телевидение сообщает агентство Anadolu.

Патруль из 14 машин

Телеканал Al-Ikhbariya сообщил, что в деревню вошёл патруль из 14 военных машин. По его данным, военные силой открыли ворота школы и вошли на её территорию. Информации о пострадавших или задержанных в сообщении не было.

Ранее в тот же день израильские военные оборудовали временный контрольно-пропускной пункт на севере провинции Кунейтра. Другое подразделение продвинулось в направлении Вади-эль-Ракад на западе провинции Дараа.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Действия в Кунейтре и Дараа

Израильские инженерные подразделения также продолжали сооружать укрепления вблизи Саиды аль-Ханут на юге Кунейтры. Anadolu Agency отмечает, что израильские силы неоднократно проводили рейды в Кунейтре и Дараа: устанавливали военные блокпосты, обыскивали дома, задерживали гражданских лиц и бульдозерами сравнивали сельскохозяйственные угодья.

После падения режима Башара аль-Асада в декабре 2024 года Израиль расширил военное присутствие в буферной зоне между Сирией и оккупированными Голанскими высотами и продвинулся в районы юга страны, несмотря на Соглашение о разъединении сил 1974 года. Дамаск неоднократно требовал вывода израильских сил с сирийской территории, заявляя, что такие действия нарушают суверенитет страны и соглашение о разъединении сил.

Читай нас в