На оккупированном Западном берегу израильские военные ранили палестинского ребенка и задержали двух мужчин. Об этом Anadolu Agency сообщает со ссылкой на палестинские СМИ.

По данным телеканала Palestine TV, ребенок получил ранение в стопу во время рейда возле района Кафр-Саба в северной части Калькилии.

Задержания и обыски

Палестинское агентство Wafa сообщило, что израильские военные задержали мужчину в его доме в Хевроне и еще одного — в Тайбе, к востоку от Рамаллы. Автомобиль второго задержанного также был конфискован.

По данным Wafa, в Хевроне военные вошли еще в один дом, заперли семью в одной комнате и обыскали жилье. Сотни израильских поселенцев вошли в Старый город Хеврона под охраной военных и вынудили владельцев магазинов прекратить работу. Поселенцы также разбили окна палестинского дома на улице Аль-Шухада, сообщило агентство.

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Рейды в других районах

К западу от Дженина поселенцы, по сообщению Wafa, напали на палестинцев, собиравших оливки, и забрали трактор и часть урожая. В Кисане к востоку от Вифлеема поселенец, по данным агентства, напал на палестинца и забрал его вещи.

Wafa также сообщило о столкновениях между палестинцами и израильскими военными во время рейдов в Дура-эль-Кара и Нилине в районе Рамаллы. В провинции Тулькарм военные провели рейды в четырех населенных пунктах, затруднили движение транспорта и применили светошумовые гранаты. О раненых или задержанных там не сообщалось.

Радио Voice of Palestine также сообщило о дополнительных рейдах в городах и селах районов Вифлеема, Наблуса, Тубаса, Дженина и Рамаллы.

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