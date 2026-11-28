Четверо израильских военных вошли в палестинскую оливковую рощу на оккупированном Западном берегу, в Палестине. Их лица были закрыты масками, а на форме не было опознавательных знаков. Как сообщает France 24, перед этим военные вышли из автомобиля.

Оружие и форма

В сюжете отмечается, что у военных через плечи было перекинуто автоматическое оружие. Они вошли в палестинскую оливковую рощу на Западном берегу.

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Человек в оливковой роще

В роще находился человек, который планировал сказать военным покинуть территорию. France 24 отмечает, что этот человек ранее мог отдавать приказы тем, кто вошел в рощу.

Видеосюжет France 24 о ситуации на Западном берегу был опубликован 28 ноября 2026 года. Заголовок материала сообщает о всплеске насилия на оккупированном Западном берегу. Источник обозначил материал как видеосюжет и указал, что он также был обновлен в тот же день.

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