Израильские военные покинули район Хеврона после операции — France 24

Израильские военные завершили операцию и покинули район в палестинском Хевроне на оккупированном Западном берегу реки Иордан. После их ухода жители начали возвращаться в свои дома, сообщает France 24.

Тысячи людей покинули район

Операция была начата после нападения 23 октября на армейский блокпост возле Хеврона. Тогда двое палестинских нападавших убили двух израильских военных. На следующее утро военные выселили жителей квартала, где проживали нападавшие. По данным муниципалитета, более 3 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома.

Израильский военный чиновник заявил, что после завершения оперативных мероприятий военные отошли из района Хеврона. По его словам, контртеррористические операции на Западном берегу реки Иордан продолжаются.

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Обыски и поврежденное жилье

По словам чиновника, военные провели обыски в нескольких местах, задержали и допросили подозреваемых, а также изъяли четыре единицы оружия, несколько жилетов и другое военное снаряжение. Они также снесли дома двух нападавших и опечатали подземное помещение рядом с домом одного из них.

Муханнад ат-Тамими, чей дом военные занимали с начала операции, рассказал AFP, что его семья вернулась в разгромленную квартиру. По его словам, мебель и одежда были разбросаны по полу, матрасы перевернуты, а детский велосипед поврежден.

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