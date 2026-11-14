На оккупированном Западном берегу реки Иордан, в Палестине, израильские военные задержали 10 палестинцев, среди которых была женщина, во время рейдов в Наблусе. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на местные источники.

Рейды в Наблусе

По данным собеседников агентства, израильские военные машины вошли в лагеря беженцев Балата и Аскар к востоку от Наблуса, лагерь Эйн-Бейт-аль-Ма на западе города, а также в районы Искан-Руджейб, Аль-Масакин-аш-Шаабия, Балата-аль-Балад и Аскар-аль-Балад.

Военные, по информации местных источников, эвакуировали жителей одного из домов в восточной части Наблуса и обустроили в нем военный пункт. Там также допросили нескольких палестинцев. Несколько молодых мужчин, согласно этим данным, получили травмы после избиения военными во время рейдов в лагере Балата и районе Балата-аль-Балад.

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Ограничения передвижения

Израильские силы также провели обыски в нескольких домах в городке Таммун к югу от Тубаса и усилили ограничения на контрольно-пропускном пункте Эйн-Шибли в северной части долины Иордана, что осложнило передвижение местных жителей. В провинции Дженин они провели рейды в домах в селе Аль-Мугайир к востоку от города и вошли в район Вади-Буркин к юго-западу от Дженина.

В южной части Западного берега реки Иордан военные закрыли боковую дорогу возле военных ворот при въезде в лагерь беженцев Аль-Фаввар к югу от Хеврона. В Бейтунии к западу от Рамаллы израильские силы провели рейд, а въезд в село Аль-Мугайир к северо-востоку от города перекрыли.

Палестинское агентство WAFA сообщило, что вечером в пятницу военные вошли в зал в селе Аль-Мугайир, где проходила свадьба, применили слезоточивый газ против примерно 150 гостей и задержали четырех человек, в том числе жениха Хассана Абу Алию. По данным агентства, их освободили через несколько часов.

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