Израильские военные задержали сирийского гражданского во время рейда в населенном пункте Джубата-эль-Хашаб на севере провинции Кунейтра на юге Сирии. По данным Anadolu Agency, которое ссылается на сирийский телеканал Alikhbaria, личность задержанного не назвали.

Рейды в Кунейтре и Дараа

Ранее в тот же день израильские силы вошли в село Айн-эль-Байда в провинции Кунейтра и установили контрольно-пропускной пункт для проверки прохожих.

В соседней провинции Дараа подразделение при поддержке семи военных автомобилей вошло в село Абидин и обыскало несколько домов, сообщил телеканал Alikhbaria.

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Заявления Дамаска

По данным агентства, израильские силы неоднократно проводили рейды в Кунейтре и Дараа, устанавливали блокпосты, обыскивали жилье, задерживали гражданских и бульдозерами расчищали сельскохозяйственные земли.

После падения режима Башара Асада в декабре 2024 года Израиль расширил военное присутствие в буферной зоне между Сирией и оккупированными Голанскими высотами, а также продвинулся в районы юга Сирии, отмечает Anadolu Agency. Дамаск неоднократно требовал вывода израильских войск с сирийской территории, заявляя о нарушении суверенитета страны и Соглашения о разъединении сил 1974 года.

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