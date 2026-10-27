Во время рейда израильских военных в Калькилии в Палестине, на оккупированном Западном берегу реки Иордан, палестинцу Наиму Абу Шихабу приказали покинуть дом, после чего его снесли. По данным Anadolu Agency со ссылкой на местные источники, военные прибыли в район ан-Наккар с двумя бульдозерами.

Причина сноса и столкновения

Местные источники сообщили, что причиной сноса назвали отсутствие разрешения на строительство. Во время столкновений в районе израильские силы открывали огонь, а на улице Аль-Малааб применили слезоточивый газ. О пострадавших в результате стрельбы не сообщалось.

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Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что его медики оказали помощь трем людям из-за воздействия слезоточивого газа. Также, по информации местных источников, военные повредили тротуары в районе центрального рынка города.

Сообщения об атаках на фермеров

Ранее в тот же день Палестинская комиссия по вопросам колонизации и сопротивления стене заявила, что зафиксировала 13 атак израильских сил и поселенцев против фермеров и их земель в четырех губернаторствах Западного берега реки Иордан.

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