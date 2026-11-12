В городе Газа, Палестина, 20-летний Махмуд Камаль Фарес Абдель-Малек, капитан и вратарь Gaza Sports Club, погиб в результате израильского авиаудара. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на Палестинскую футбольную ассоциацию.

По данным ассоциации, удар произошел во вторник в районе Сабра на юге города Газа.

Играл в финале турнира

Смерть Абдель-Малека увеличила число погибших палестинских спортсменов и работников спортивной сферы до 1017 человек, заявила ассоциация. За пять дней до гибели вратарь сыграл в финале Кубка тысячи мучеников, посвященного спортсменам и спортивным функционерам, погибшим с октября 2023 года.

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Gaza Sports Club занял второе место в дивизионе Газы и Северной Газы. Финал в этом дивизионе состоялся 5 ноября.

Возвращение футбола

Турнир стартовал 4 сентября и собрал более 200 команд из Газы, оккупированного Западного берега Иордана и палестинских лагерей беженцев в Ливане. Соревнования стали возвращением организованного футбола после длительного перерыва, вызванного войной и разрушением спортивной инфраструктуры.

Ранее ассоциация также сообщила о гибели 15-летнего футболиста академии Al-Najma Мохаммеда Нидаля Барбака. По ее утверждению, израильские военные застрелили подростка, когда он играл в футбол с друзьями в Аль-Маваси на юге Газы.

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