В центральной части Сектора Газа израильский беспилотник атаковал палатку, в которой жили перемещенные лица: один палестинец погиб, еще один получил ранения. Об этом со ссылкой на медицинские источники в больнице мучеников Аль-Аксы сообщает Anadolu Agency.

Удар вблизи Аль-Завайды

По данным медиков, дрон выпустил две ракеты по палатке к западу от Аль-Завайды. Местные источники назвали погибшего Абдом Валидом Матаром.

Израильская артиллерия также обстреляла восточные районы города Газа, а военно-морские силы Израиля открыли огонь в направлении побережья. Беспилотник атаковал район Аль-Карама в городе Газа. К востоку от Хан-Юниса израильские силы осуществили снос.

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Данные о жертвах

По сообщению агентства, эти события происходили на фоне ежедневных нарушений Израилем соглашения о прекращении огня, действующего с 10 октября 2025 года. Министерство здравоохранения Газы заявило, что в результате таких нарушений погибли 1 599 палестинцев, еще 5 774 получили ранения.

По данным ведомства, с 8 октября 2023 года израильские атаки в Секторе Газа унесли жизни более 74 тысяч палестинцев, а свыше 174 тысяч человек были ранены. Министерство также сообщило о разрушениях, затронувших около 90% гражданской инфраструктуры анклава.

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