Независимый израильский профессор Амит Тирош заявил о серьезных опасениях по поводу состояния здоровья директора больницы «Камаль Адван» на севере Газы Хуссама Абу Сафии. По данным The Guardian, Израиль удерживает врача без официальных обвинений почти 23 месяца. Абу Сафию задержали на рабочем месте 27 декабря 2024 года, а позже перевели в камеру одиночного заключения в подземной тюрьме Ракефет.

Потеря веса и жалобы на здоровье

Тирош, ознакомившийся с медицинскими документами, полученными организацией Physicians for Human Rights Israel, сообщил, что вес Абу Сафии снизился с 90 кг в январе 2025 года до 76 кг в мае 2026 года. Профессор обратил внимание на недостаточное обследование в связи с болью в груди, задержки в лечении чесотки и снижение уровня гемоглобина, которое требовало дополнительной проверки.

По его словам, потеря 14 кг является тревожным симптомом, особенно когда ее причина не установлена. В июле в медицинских записях также зафиксировали синяки возле глаза, головокружение и боль в ребрах. Абу Сафия сообщил адвокатам, что его избивали тюремные охранники, однако Тирош отметил, что записи не объясняют происхождение травм.

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Отказы судов

В прошлом месяце Верховный суд Израиля отклонил ходатайство об освобождении врача. Позже окружной суд также отказал в проведении независимого медицинского осмотра. Как следует из судебного решения, израильские власти утверждали, что Абу Сафия преувеличивает проблемы со здоровьем, создавал организации из тюрьмы, влиял на других заключенных и поддерживал международные контакты.

Physicians for Human Rights Israel заявила, что эти утверждения не являются основанием для отказа в независимом осмотре, на который врач, по данным организации, имеет право. Абу Сафию классифицировали как «незаконного комбатанта» вместе с более чем 375 медицинскими работниками — этот статус Израиль использует для длительного содержания без суда.

Представитель Израильской тюремной службы назвал обвинения частью кампании по дискредитации Израиля и заявил, что служба действует в соответствии с законом и находится под постоянным судебным контролем. Семья Абу Сафии не имела прямой связи с ним во время его заключения.

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